Bursa krizde!
Bursaspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dokuz lig maçında iki beraberlik yedi yenilgi aldı ve galip gelemedi. Dış sahada en son 22 Ekim 2016'da Alanyaspor'u 2-0 yenen Bursa sezon genelinde dış sahada sadece üç kez kazanabildi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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