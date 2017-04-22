 Bursa krizde! – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bursa krizde!

    Bursa krizde!
    Bursaspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dokuz lig maçında iki beraberlik yedi yenilgi aldı ve galip gelemedi. Dış sahada en son 22 Ekim 2016'da Alanyaspor'u 2-0 yenen Bursa sezon genelinde dış sahada sadece üç kez kazanabildi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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