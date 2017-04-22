Bursa krizde!

Bursaspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dokuz lig maçında iki beraberlik yedi yenilgi aldı ve galip gelemedi. Dış sahada en son 22 Ekim 2016'da Alanyaspor'u 2-0 yenen Bursa sezon genelinde dış sahada sadece üç kez kazanabildi.