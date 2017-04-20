 Alanya’ya Love şoku – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Alanya’ya Love şoku

    Alanya’ya Love şoku
    Güney ekibinin süper yıldızı Vagner Love sakatlandı... 16 golle, Beşiktaşlı Cenk Tosun'u krallıkta takip eden Brezilyalı yıldızın Osmanlı maçında kesin olarak forma giyememeyeceği belirtildi. Sağ arka adalesinde ağrıları olan Love, Kayseri'ye yetiştirilecek.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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