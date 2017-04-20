Alanya’ya Love şoku

Güney ekibinin süper yıldızı Vagner Love sakatlandı... 16 golle, Beşiktaşlı Cenk Tosun'u krallıkta takip eden Brezilyalı yıldızın Osmanlı maçında kesin olarak forma giyememeyeceği belirtildi. Sağ arka adalesinde ağrıları olan Love, Kayseri'ye yetiştirilecek.