 ‘Favori Beşiktaş’ – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ‘Favori

    ‘Favori Beşiktaş’
    teknik Direktörü Safet Susic, lig yarışında 'ı favori gördüğünü ve siyah-beyazlılar'ın şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi. Susic, "Biz ise büyük ölçüde ligde kalmayı garantiledik. Kalan maçları ise kazanacağız" dedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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