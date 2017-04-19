‘Favori Beşiktaş’
Aytemiz Alanyaspor teknik Direktörü Safet Susic, lig yarışında Beşiktaş'ı favori gördüğünü ve siyah-beyazlılar'ın şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi. Susic, "Biz ise büyük ölçüde ligde kalmayı garantiledik. Kalan maçları ise kazanacağız" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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