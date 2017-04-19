Alanyaspor'da Vagner Love şoku
Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love antrenmanda sakatlandı. Adelesinde yırtık tespit edilen Love'un Osmanlıspor maçında forma giyemeceği açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanı tamamladıktan sonra sağlık heyetine ağrılarının olduğunu söyleyen Love'un ön muayenesi yapıldı.
Daha sonra hastaneye götürülen Vagner Love'un çekilen MR'ında sağ üst adelesinde 2 ayrı noktada yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü futbolcunun cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymeyeceği, sonraki haftalardaki durumunun da şu an netlik kazanmadığı belirtildi.
Daha sonra hastaneye götürülen Vagner Love'un çekilen MR'ında sağ üst adelesinde 2 ayrı noktada yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü futbolcunun cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymeyeceği, sonraki haftalardaki durumunun da şu an netlik kazanmadığı belirtildi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oğuzhan’ı bana getir
Toplam 11
Yorum
rapçı SİZİ GÖREMEDİĞİNİZİ SEVİLLA A.MADRİD İNTER ROMA LAZİO VB KLÜBLER GÖRÜYO ? DEMEK ADAMLAR BİŞEYDEN ANLAMIYOLAR YAZIK OnLARA ;) ;) ;) ;) ;)
- Lyon taraftarı maça gelmeyecek
Toplam 1
Yorum
biri ne zaman satışa çıkacak
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 3
Yorum
:D Siz futbolcunun arkadasından iş çevirip kafanıza göre biz ne dersek yapar zaten derseniz olacağı bu :D tek suclu beceriksiz ts yöntimi
Alanyaspor'da Vagner Love şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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