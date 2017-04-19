 Alanyaspor'da Vagner Love şoku – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Alanyaspor'da Vagner Love şoku

    Alanyaspor'da Vagner Love şoku

    Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love antrenmanda sakatlandı. Adelesinde yırtık tespit edilen Love'un Osmanlıspor maçında forma giyemeceği açıklandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanı tamamladıktan sonra sağlık heyetine ağrılarının olduğunu söyleyen Love'un ön muayenesi yapıldı.

    Daha sonra hastaneye götürülen Vagner Love'un çekilen MR'ında sağ üst adelesinde 2 ayrı noktada yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü futbolcunun cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymeyeceği, sonraki haftalardaki durumunun da şu an netlik kazanmadığı belirtildi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:14
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