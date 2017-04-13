Alanya’dan anlamlı jest
A.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen bebekin tedavisi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Kasımpaşa maçının bilet geliri olan 67 bin 588 TL ile destek olduklarını söyledi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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