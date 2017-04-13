 Alanya’dan anlamlı jest – Fotomaç – 13 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Alanya’dan anlamlı jest

    Alanya’dan anlamlı jest
    A. Başkanı , Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen bebekin tedavisi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Kasımpaşa maçının bilet geliri olan 67 bin 588 TL ile destek olduklarını söyledi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanya’dan anlamlı jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.