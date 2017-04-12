Vagner Love için flaş açıklama

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Çavuşoğlu, 26'ncı haftada oynanan Kasımpaşa maçının bilet gelirini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğum Bakımı Bölümü'nde 2.5 aydır solunum cihazına bağlı yaşayan SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışladıklarını söyledi. Kasımpaşa maçının bilet gelirinin 67 bin 588 lira olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"KAMPANYA'YA DESTEK VERİLMELİ''

Kasımpaşa maçının bilet gelirinin 67 bin 588 liraydı. Karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu parayı açılan hesap numarasına aktardık. Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Eymen bebeğin kurtulması için diğer kulüplerden de katkı sağlaması gerekir. Tedavi için üzerimize düşen görev destek vermektir. Aytemiz Alanyaspor olarak bunu gerçekleştirdik."

"TRANSFER TEKLİFİ GELMEDİ "

Gözde oyuncusu Vagner Love konusuna da değinen Başkan Hasan Çavuşoğlu, bu konuda şunları söyledi:

"Devre arasında Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan Emre Akbaba ile ilgili teklif geldi. Vagner ile alakalı söylentiler biraz çarptırılıyor. Vagner için Fenerbahçe'den Başkan Aziz Yıldırdım ve yönetici Mahmut Uslu ile İstanbul'da konuşuldu. Ancak Vagner'i nasıl ikna ettiğimiz, Alanya'ya nasıl getirdiğimiz konuşuldu. Diğer şeylerin nasıl ortaya çıktığını ben de bilmiyorum. Vagner'in menajerine Çin'den 3 milyon liralık bir teklif geldi. Devre arasında da bize 3 milyon liralık bir teklif geldi ama kabul etmedik. Çin'den gelen 3 milyonluk teklif de doğrudur ama Vagner şu anda düşünmediğini, (Başkanımız beni ikna ederse olur) cevabını verdiğini biliyoruz. Şu anda Vagner ile ilgili bir Türkiye'den bir talep yok. Biz sezon sonuna kadar transfer konuşmak istemiyoruz,."

"KÜME DÜŞME ENDİŞEMİZİN OLMADI"

Başkan Çavuşoğlu, ligde son 3 maçlarını kazandıklarını, bu karşılaşmalar öncesinde de küme düşmeyi akıllarına getirmediklerini vurgularken şöyle dedi:

"Amacımız bu yıl kümede kalmak, ilerleyen senelerde de daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ligde şu anda iyi noktadayız. İyi bir ekibiz, iyi bir futbol takımız var. İnandık ve çıkışımızı sürdüreceğiz. 40 puandan aşağı da puan alacağımızı düşünmüyorum. Fazlası olur, eksiği olmayacak."