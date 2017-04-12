Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket

Aytemiz Alanyaspor'un, 2 hafta önce sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu paranın açılan hesap numarasına aktarıldığını belirten Çavuşoğlu, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.Kulüplerin şu ana kadar kampanyaya yeterli desteği vermediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Diğer kulüp başkanlarımızın da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Eymen bebeğin kurtulması için umarım onlar da katkı sağlar. Böylece aile de mutlu olur. Tedavi için üzerimize düşen destek olmaktır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de bunu yaptık" diye konuştu.Başkan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli futbolcuların imzaladığı 54 numaralı küçük bir Alanyaspor formasını ise Eymen bebeğin ailesine gönderdi.