Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına Kasımpaşa maçının bilet geliri olan 67 bin 588 TL ile destek olduklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'un, 2 hafta önce sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu paranın açılan hesap numarasına aktarıldığını belirten Çavuşoğlu, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.
Kulüplerin şu ana kadar kampanyaya yeterli desteği vermediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Diğer kulüp başkanlarımızın da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Eymen bebeğin kurtulması için umarım onlar da katkı sağlar. Böylece aile de mutlu olur. Tedavi için üzerimize düşen destek olmaktır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de bunu yaptık" diye konuştu.
Başkan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli futbolcuların imzaladığı 54 numaralı küçük bir Alanyaspor formasını ise Eymen bebeğin ailesine gönderdi.
Kulüplerin şu ana kadar kampanyaya yeterli desteği vermediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Diğer kulüp başkanlarımızın da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Eymen bebeğin kurtulması için umarım onlar da katkı sağlar. Böylece aile de mutlu olur. Tedavi için üzerimize düşen destek olmaktır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de bunu yaptık" diye konuştu.
Başkan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli futbolcuların imzaladığı 54 numaralı küçük bir Alanyaspor formasını ise Eymen bebeğin ailesine gönderdi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay Arslan'dan o iddialara yanıt
Toplam 7
Yorum
eda büyük düşünüyorsak eldeki kadroyu koruyup trnsfer yapmalıyız bir kaç oyuncu gidebilir ama bunlar yerliler değil
- Tolgay Arslan'dan o iddialara yanıt
Toplam 7
Yorum
eda olcayı verdik bu oyuncuları vermeyelim yerli oyuncu almak ligimizde pahalıya patlıyor birde takıma uyum sağlayıp sağlamayacakları belli olmu
- Demba Ba zorlu maçı yorumladı
Toplam 1
Yorum
iskender dembaba bu sezon oynamadı ozaman niye alındı.
Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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