 Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket

    Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket

    Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına Kasımpaşa maçının bilet geliri olan 67 bin 588 TL ile destek olduklarını söyledi.

    Aytemiz Alanyaspor'un, 2 hafta önce sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu paranın açılan hesap numarasına aktarıldığını belirten Çavuşoğlu, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

    Kulüplerin şu ana kadar kampanyaya yeterli desteği vermediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Diğer kulüp başkanlarımızın da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Eymen bebeğin kurtulması için umarım onlar da katkı sağlar. Böylece aile de mutlu olur. Tedavi için üzerimize düşen destek olmaktır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de bunu yaptık" diye konuştu.

    Başkan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli futbolcuların imzaladığı 54 numaralı küçük bir Alanyaspor formasını ise Eymen bebeğin ailesine gönderdi.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.