 ‘Bizi seneye görün’ – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    ‘Bizi seneye görün’

    ‘Bizi seneye görün’
    A.Alanya'da son 17 maçta 16 gol atan , İtalyan basınına konuştu. Brezilyalı golcü, "Hedefim; atabildiğim kadar çok gol atmak ve takımımın ligi üstlerde bitirmesini sağlamak. Gayet iyiyiz ve gelecek sezon daha da iyi olacağız" diye söz verdi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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