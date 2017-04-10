Vagner Love faktörü

Sezon başında Fransa'nın Monaco takımından transfer edilen Vagner Love, son haftalarda gösterdiği performansla takımını üst sıralara taşıma adına önemli işlere imza atıyor. Ligdeki ilk 7 maçında golle tanışamayan ve Aytemiz Alanyaspor taraftarının gol duasına çıktığı yıldız oyuncu, Kasım ayından sonra büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak ligin 27. haftasında Alanyaspor'un Gaziantepspor ile karşılaştığı mücadelede takımının ilk golünü atarak 16 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, 17 gollü Cenk Tosun'un ardından gol krallığı yarışındaki yakın takibini sürdürüyor.

17 maçın 13'ünde golü var

Süper Lig'de oynadığı ilk 7 karşılaşmayı suskun geçirdikten sonra 10. haftada oynanan Gaziantepspor maçında ilk golünü atan Vagner Love, söz konusu haftadan sonra oynanan 17 maçın 13'ünde rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Bu karşılaşmaların 15'inde 90 dakika forma giyen turuncu-yeşilli futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

34 golün 17'sine katkı

Turuncu-yeşilliler, Love'ın ilk golünü attığı Gaziantepspor karşılaşmasından bu yana rakip fileleri 34 kez sarstı. Bu 34 golün 17'sinde Vagner Love imzası bulunuyor. Aynı zamanda Aytemiz Alanyspor, Vagner Love'ın skor ürettiği maçların 8'ini de kazanma başarısı gösterdi. Bu istatistikleri göz önüne aldığımızda Alanya ekibinin 11. sıraya kadar yükselmesindeki en büyük etkenin Brezilyalı golcüsü olduğu görünüyor.

Gol krallığına yakın takip

Gol krallığının zirvesinde 17 golle Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun yer alırken, en yakın takipçisi ise 16 golle Vagner Love. 32 yaşındaki Love, son haftalarda eski formundan uzak olan Cenk'i yakalayarak kalan haftalarda krallık yarışında da nabız yoklamaya devam edecek. Vagner Love'ı 12 golle Atiker Konyaspor'dan Bajic izlerken, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o'nun ise 11 golü bulunuyor.