 Tzavellas sakatlandı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Tzavellas sakatlandı

    Tzavellas sakatlandı
    'da Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıkları sürdü. Turuncu-yeşilli ekibin çalışması bir hayli tempolu ve sert geçti. Taktik çalışması sırasında ayağına darbe alan Georgios Tzavellas antrenmanı yarıda bıraktı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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