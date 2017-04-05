Alanyaspor'da Gaziantep hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Taktik çalışması sırasında bacağına darbe alan Georgios Tzavellas çalışmayı yarıda bıraktı. Yüksek tempoda geçen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Turuncu yeşilli takım hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
- İşte belirlenen bilet fiyatları
Toplam 1
Yorum
Galatasaray Çocuk tribünü Çok Fazla para Bence İndirim Yapılmalı !!
- Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi
Toplam 1
Yorum
fairplay34 BJK bir türlü arayı açamadı..bu maça iyi konsantre olup galatasaray maçı gibi katı defans yapıp tek gollede olsa trabzonu yenmeli..bu aynı zamanda dışarıdaki lyon maçınında provası olucak..iyi defans şart
- Beşiktaş'ın talebini reddettiler!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Kendi federasyonundan ceza almış bir takımın ADI ÜSTÜNDE SEYIRCISIZ OYNANACAK maçına, SEYIRCI OLUNMAK ISTENIRMI ? Olmadı beyler HATALISINIZ.
Alanyaspor'da Gaziantep hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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