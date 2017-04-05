 Alanyaspor'da Gaziantep hazırlıkları – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Alanyaspor'da Gaziantep hazırlıkları

    Alanyaspor'da Gaziantep hazırlıkları

    Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Gaziantepspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışma yaptı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu yeşilliler daha sonra tam sahada taktik çalışması, ardından çift kale maç yaptı. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

    Taktik çalışması sırasında bacağına darbe alan Georgios Tzavellas çalışmayı yarıda bıraktı. Yüksek tempoda geçen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Turuncu yeşilli takım hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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