Alanyaspor hazır kıta
Aytemiz Alanyaspor'un yabancı oyuncularından Kenneth Omeruo ve Fabrice N'Sakala, Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa ile yapacakları maçın oldukça önemli olduğunu söyledi. İki oyuncu, "İç sahada taraftarımızın da desteğiyle çok etkili oynuyoruz. Kasımpaşa'yı yeneceğiz ve birkaç hafta içinde rahatlayacağız. Alanya ligden düşmez" diye konuştu.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:41
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