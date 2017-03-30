Susic Paşa’yı gözüne kestirdi
Kasımpaşa'yla evinde kritik bir maça çıkacak Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, alt sıralardan kopma adına final gibi bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Bursaspor galibiyetiyle futbolcularının özgüven kazandığını belirten Susic, "Bizim alt tarafla bu farkı açmamız gerekiyor. Bundan dolayı Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz. Kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz" dedi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Susic Paşa’yı gözüne kestirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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