 Susic Paşa’yı gözüne kestirdi – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Susic Paşa’yı gözüne kestirdi

    Susic Paşa’yı gözüne kestirdi
    'yla evinde kritik bir maça çıkacak 'da Teknik Direktör , alt sıralardan kopma adına final gibi bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Bursaspor galibiyetiyle futbolcularının özgüven kazandığını belirten Susic, "Bizim alt tarafla bu farkı açmamız gerekiyor. Bundan dolayı Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz. Kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz" dedi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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