Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yarın izin yapacak olan turuncu-yeşilliler hazırlıklarına salı akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:04
- Çifte atak
Toplam 8
Yorum
12nümero Rhodolfo, Miloseviç,tosiç BJK nin oyuncusu değil. Yol uzun, maç fazla, o yüzden ikisi de alınmalı.Ersanın durumu da önemli tabi
- Emre Mor savaşı
Toplam 3
Yorum
engin bu cocuğun tek bi çalımdan başka hiç bi özelliği yokki. şut yok pas yok ara-pası yok. 19 yaşında ama sürekli hakeme bağırıyor çağırıyor
- ''G.Saray'a zarar geleceğine bana gelsin...''
Toplam 6
Yorum
kara Sabriyi kötüleyenlere GS-lı gibi bakmam. Şu an kötü oynaya bilir. Amma GS ruhu taşıyan 3 oyuncudan biri. Vefasız olmayalım.
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