 Kasımpaşa hazırlıkları sürürüyor – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Kasımpaşa hazırlıkları sürürüyor

    Kasımpaşa hazırlıkları sürürüyor

    Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda minyatür kale maçla devam etti. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalışırken, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 7 futbolcu ise antrenmana katılmadı.

    Yarın izin yapacak olan turuncu-yeşilliler hazırlıklarına salı akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:01
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