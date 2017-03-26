Kasımpaşa hazırlıkları sürürüyor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yarın izin yapacak olan turuncu-yeşilliler hazırlıklarına salı akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:01
- ''En iyisi Robin!''
Toplam 3
Yorum
ddedde001 Sende suç yok seni bu takıma alıpta yıllarca taraftarın ve kulübün paralarını saçanlarda acaba kendi işlerinde de bu kadar zarar ediyorlarmı
- ''En iyisi Robin!''
Toplam 3
Yorum
us atölyesi bu adam fenerden başka bir yere gidemez..çok yüksek maaşlı bir memur nihayetin de..
- Taraftar Tolga’yı yuhaladı
Toplam 6
Yorum
fdd bişey değil elimizde patlıycak. özel maç bile oynatmayın. görenler almaktan vazgecer.
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