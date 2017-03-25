 Alanyaspor, Bandırma'yı konuk etti – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Alanyaspor, Bandırma'yı konuk etti

    Alanyaspor, Bandırma'yı konuk etti

    Spor Toto Süper Lig ekibi , hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi 'u 5-4 yendi.

    Bahçeşehir Okulları Arena'da yapılan maçta ev sahibi ekibin gollerini Vagner Love (Penaltıdan), Emre Akbaba ve Plet (3) attı.

    'un golleri ise Doğan Karakuş, Oğulcan Şahin (2) ve Burak Han'dan geldi.

    Bu arada, 'da ülkelerinin milli takımlarında bulunan Donald Guerrier, Fabrice N'Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas, Michel Landel ile Kenneth Omeruo maçta yer almadı.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:16
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