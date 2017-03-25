Alanyaspor, Bandırma'yı konuk etti
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u 5-4 yendi.
Bahçeşehir Okulları Arena'da yapılan maçta ev sahibi ekibin gollerini Vagner Love (Penaltıdan), Emre Akbaba ve Plet (3) attı.
Bandırmaspor'un golleri ise Doğan Karakuş, Oğulcan Şahin (2) ve Burak Han'dan geldi.
Bu arada, Aytemiz Alanyaspor'da ülkelerinin milli takımlarında bulunan Donald Guerrier, Fabrice N'Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas, Michel Landel ile Kenneth Omeruo maçta yer almadı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:16
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
Alanyaspor, Bandırma'yı konuk etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.