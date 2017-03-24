Alanyaspor top başı yaptı

Turuncu yeşilliler, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlarda olan Donald Guerrier, Fabrice N'Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas, Michel Landel ile Kenneth Omeruo katılmadı.