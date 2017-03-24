Alanyaspor top başı yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, 4 günlük iznin ardından top başı yaptı.
Turuncu yeşilliler, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlarda olan Donald Guerrier, Fabrice N'Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas, Michel Landel ile Kenneth Omeruo katılmadı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:25
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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