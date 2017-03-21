 Alanyaspor'da 8 futbolcuya milli davet – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Alanyaspor'da 8 futbolcuya milli davet

    Alanyaspor'da 8 futbolcuya milli davet

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 8 oyuncusu, milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.

    Ligin 25. haftasında Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönen turuncu-yeşilli takımda 8 oyuncu, milli takımlarından davet aldı. Aytemiz Alanyaspor'da Kenneth Omeruo Nijerya, Lamine Gassama Senegal, Georgios Tzavellas Yunanistan, Donald Guerrier Haiti, Junior Fernandes Şili, Michel Landel Gine, Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımlarına, Darko Lazic de Sırbistan Ümit Milli Takımı'na çağrıldı.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dört gün izinli olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, 23 Mart Perşembe günü antrenman yapacak. Ülkelerinin milli takımlarına giden futbolcuların ise Kasımpaşa maçından iki gün önce Alanya'da olması bekleniyor.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:49
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