Alanyaspor'da 8 futbolcuya milli davet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 8 oyuncusu, milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.
Ligin 25. haftasında Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönen turuncu-yeşilli takımda 8 oyuncu, milli takımlarından davet aldı. Aytemiz Alanyaspor'da Kenneth Omeruo Nijerya, Lamine Gassama Senegal, Georgios Tzavellas Yunanistan, Donald Guerrier Haiti, Junior Fernandes Şili, Michel Landel Gine, Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımlarına, Darko Lazic de Sırbistan Ümit Milli Takımı'na çağrıldı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dört gün izinli olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, 23 Mart Perşembe günü antrenman yapacak. Ülkelerinin milli takımlarına giden futbolcuların ise Kasımpaşa maçından iki gün önce Alanya'da olması bekleniyor.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:49
- Emre bombası
Toplam 23
Yorum
fenerli turan en ufak bir şeyde mahalle kadınları gibi sağa sola çatıyorsun.takım senin elinde heba oldu.Feneri biraz olsun seviyorsan bırak artık azizzzz
- Ersun Yanal, yükselişe geçti
Toplam 3
Yorum
metinn ya geciniz ersun hocanin tum takimlarda sezona firtina gibi girersonra inise gecer yorumcularda data ile takim yöneltilmez derr abartamayinz
- Kalkavan’dan çifte standart
Toplam 50
Yorum
sanane Renkliler futbol oynamiyor, ondan sonra Hokomlor Bösöktasö koroyor....
Alanyaspor'da 8 futbolcuya milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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