Alanyaspor'a 4 günlük galibiyet izni
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek hanelerine 3 puan yazdırmayı başaran oyuncularını 4 gün izin vererek ödüllendirdi.
8 futbolcu milli takımlara gitti
Öte yandan turuncu-yeşilli ekipten 8 futbolcu da ülkelerinin milli takım kamplarına gitti.
Aytemiz Alanyaspor'da ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular şöyle:
"Kenneth Omeruo (Nijerya), Lamine Gassama (Senegal), Giorgia Tzavellas (Yunanistan), Donald Guerrier (Haiti), Junior Fernandes (Şili), Michel Landel (Gine), Fabrice N'Skala (Demokratik Kongo), Darko Lazic (Sırbistan)." Milli takımlara giden oyuncuların Kasımpaşa maçından 2 gün önce Alanya'da olacağı bildirildi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 14:12
- Lyon - Beşiktaş maçına büyük ilgi
Toplam 9
Yorum
ahmet ığf kimse büyük konuşmasın lyon çok iyi ama beşiktaşta boş takım değil.. Çarşı Berlin ve Türkiyenin belli yerlerinden gidiyoruz bende dahil....
- Kalmak istemiyor mu?
Toplam 17
Yorum
HCK / BJK YİNE ESKİ HASTALIĞIN NÜKSETTİ ADVERS KARDEŞ. (ANLAYARAK OKUMAYI) SEÇERSEN JETONUN DÜŞER. BU ADAM ŞU AN BENİM ELİMDE DEĞİL AMA BEŞİKTAŞ'TA.!!
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 10
Yorum
OSMAN LYON IÇIN COK BUYUK EKSIK AMA LYON KENDI EVINDE AFFETMEZ
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