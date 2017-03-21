 Alanyaspor'a 4 günlük galibiyet izni – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Alanyaspor'a 4 günlük galibiyet izni

    Alanyaspor'a 4 günlük galibiyet izni

    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek hanelerine 3 puan yazdırmayı başaran oyuncularını 4 gün izin vererek ödüllendirdi.

    Küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından tecrübeli teknik adam Susic, takıma 4 gün izin verdi. Turuncu-yeşilliler, ligin 26. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

    8 futbolcu milli takımlara gitti
    Öte yandan turuncu-yeşilli ekipten 8 futbolcu da ülkelerinin milli takım kamplarına gitti.

    Aytemiz Alanyaspor'da ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular şöyle:

    "Kenneth Omeruo (Nijerya), Lamine Gassama (Senegal), Giorgia Tzavellas (Yunanistan), Donald Guerrier (Haiti), Junior Fernandes (Şili), Michel Landel (Gine), Fabrice N'Skala (Demokratik Kongo), Darko Lazic (Sırbistan)." Milli takımlara giden oyuncuların Kasımpaşa maçından 2 gün önce Alanya'da olacağı bildirildi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:12
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