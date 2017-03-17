Alanyaspor'da Bursa hazırlıkları
Alanyaspor deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bu sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve top kapma çalışmasıyla başladı, yan top ve orta çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.
İşadamı Ümit Şenol Hıfzı Vural, antrenmanı ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara muz ikram etti.
Turuncu yeşilli takım yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından havayoluyla Bursa'ya gidecek.
İşadamı Ümit Şenol Hıfzı Vural, antrenmanı ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara muz ikram etti.
Turuncu yeşilli takım yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından havayoluyla Bursa'ya gidecek.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
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....... DEFANS YAPARSA RİEKERİNK TEN FARKI KALMAZ. GS HER ZAMAN HÜCUM FUTBOLU OYNARDI, OYNAMALI. ARADIĞIMIZ ZATEN BU. BU GS YI ARAYORUZ BİZ.
- Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik
Toplam 12
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44istanbul Saygili rekabet olunca, futbol ne güzel oluyor!
- Quaresma ve Babel en iyi 11'de
Toplam 3
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Kartalllll Hani o çok korkulan Lyondan kimse yokmu?
Alanyaspor'da Bursa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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