Alanyaspor'da Bursa hazırlıkları

Alanyaspor deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bu sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve top kapma çalışmasıyla başladı, yan top ve orta çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.



İşadamı Ümit Şenol Hıfzı Vural, antrenmanı ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara muz ikram etti.



Turuncu yeşilli takım yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından havayoluyla Bursa'ya gidecek.