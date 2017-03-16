Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer almadığı antrenmanda, Fenerbahçe maçından hafif sakatlığı bulunan Vagner Love ise takımla çalışmalara başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:02
- Kupayı ancak siz getirirsiniz
Toplam 16
Yorum
A.B BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE HAKEMLERİN YARDIMI İLE ŞAMPIYON OLDU EN AZ 10 PUAN HAKEMLE GELDİ, BU SENE OLURSA YİNE HAKEMLER SAYESİNDE OLUR,
- Oğuzhan için scout patlaması
Toplam 9
Yorum
GOLCÜ bi oyuncu illa her maç gol atmaz (atiba) gibi ama oyun içinde bi görevi vardır bilmeyen kötü olarak görüyo ama değil :D onun için 20 az :D
- Yazıcı’nın milli takım hedefi
Toplam 2
Yorum
bjk34 Bu çocukta başka bir hava var.Milli formanın değişmez ismi olur.Benim gördüğüm sisteme fazla odaklanmış gibi daha özgür oynamalısın bazen.
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