 Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Safet Susic yönetimindeki antrenmana futbolcular koşuyla başladı. Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanda turuncu-yeşilli futbolcular, çift kale maç yaptı.

    Sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer almadığı antrenmanda, Fenerbahçe maçından hafif sakatlığı bulunan Vagner Love ise takımla çalışmalara başladı.

    Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:02
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