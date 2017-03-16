Alanyaspor düşmeyecek
A.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bursa maçı öncesi iddialı konuştu. Çavuşoğlu, "Zor bir deplasman. Bizim hedefimiz belli. Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Alanya inşallah ligde kalacak. Biz herhangi bir tereddüt yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
Alanyaspor düşmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.