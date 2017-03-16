 Alanyaspor düşmeyecek – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Alanyaspor düşmeyecek

    Alanyaspor düşmeyecek
    A.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bursa maçı öncesi iddialı konuştu. Çavuşoğlu, "Zor bir deplasman. Bizim hedefimiz belli. Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Alanya inşallah ligde kalacak. Biz herhangi bir tereddüt yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor düşmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.