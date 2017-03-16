Alanyaspor düşmeyecek

A.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bursa maçı öncesi iddialı konuştu. Çavuşoğlu, "Zor bir deplasman. Bizim hedefimiz belli. Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Alanya inşallah ligde kalacak. Biz herhangi bir tereddüt yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.