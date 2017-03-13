Alanyaspor'dan 'Aybaba' açıklaması

Aytemiz Alanyaspor'un açıklamasında kulübün teknik direktörü olmadığı süre içinde Samet Aybaba'yla görüşüldüğünü belirtilirken şu görüşler savunuldu:



"Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kulübümüzle ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili yaptığı açıklamalar tamamen hayal ürünüdür. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, Samet Aybaba'ya yönelik 'FETÖ üyesi' olduğu şeklinde hiçbir telkini olmamıştır. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na da böyle bir şey söylememiştir. Kulübümüzün Samet Aybaba ile görüşmesi olmuştur. Bir gün sonra ise Safet Susic ile görüşmüştür. Yönetim kurulumuz tercihini Safet Susic'ten yana kullanmıştır. Teknik adam konusundaki görüşmelerimizin boyutu bundan ibarettir."