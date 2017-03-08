Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'ye odaklandı

Fenerbahçe ile cuma günü karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalışırken diğer oyuncular ise Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde koşuyla idmana başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenmanın ikinci bölümünde iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda taktiksel çalışma yaparak idmanı tamamladı.



'PUAN VEYA PUANLAR İÇİN ÇIKACAĞIZ'

Sportif Direktör Taner Savut, deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir maçının hemen ardından Fenerbahçe hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Fenerbahçe ile yapacaklarını maçın kendileri için önemli bir karşılaşma olduğu belirten Savut, "Geçen hafta sonunu mağlubiyetle kapattık. Bir tek skor olarak memnun değiliz. Onun dışında iki takımın vermiş olduğu mücadele, oyun kalitesi tatmin ediciydi. İçeride oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Bu performans Fenerbahçe maçı için de bizi umutlandırıyor. Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız. Tabi Fenerbahçe için de önemli bir maç" dedi.



'FUTBOLA DAYALI MANTELİTE'

Sarı lacivertli rakipleriyle yapacakları karşılaşmanın kaliteli bir maç olacağını anlatan Taner Savut, "Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Alanyaspor'un mantalitesi futbol oynamaya dayalı. Kazansa da, kaybetse de zevk veren bir futbol oynuyor. Sonuca dayalı değil, futbola dayalı bir mantalite var. Alanyaspor izleyen taraflı tarafsız herkesin keyif aldığı bir takım. Bunun da bizim üzerimizde bir memnuniyeti söz konusu. Çünkü böyle olmalı, futbol adına doğrular yapılmalı. Sonuç sonrasında değerlendirilmeli. Bu taraftan baktığımızda; bu mücadelenin, bu oyun kalitesinin, futbol adına bu kadar çok doğruyu yapıyor olmanın sonucu da getireceğini düşünüyoruz. Başakşehir maçında da puan veya puanlar alabilirdik ama bizi tatmin eden bir oyun vardı, bunu Fenerbahçe maçına da yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.



TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe maçında ekstra bir motivasyonlarının olacağını aktaran Taner Savut, şöyle dedi:

"Bu motivasyon şehir ve oyuncu üzerinde de olacak. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Puan alınması gereken bir maç olarak değerlendiriyoruz. Sahamızda oynadığımız son maçta taraftarın futbolcu üzerinde ne kadar etkili olduğunu hep beraber gördük. Onlar stattayken daha keyifli oluyor ve bu takıma da yansıyor, temposu artıyor. Alanya halkının Süper Lig'in keyfini çıkarması gerektiğine inanıyorum. Gelip bizimle bu heyecanı yaşıyorlar. Fenerbahçe ile kupa maçı dışında ligde sahamızda ilk defa karşılaşacağız. Gelip takımlarını desteklemeleri gerekiyor."

