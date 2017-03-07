 Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

    Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Aytemiz Alanyaspor hazırlıklara başladı.

    Süper Lig'de bu hafta cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'da çalışmalar başladı. Hafta sonu oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular günü dinlenerek geçirdi. Alansyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Başakşehir kadrosunda yer almayan 12 futbolcu katıldı.

    Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde toplu koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Turuncu yeşilliler daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaptı. Antrenman maçı sonrası mağlup takım oyuncuları, galip gelenleri bir süre sırtında taşıdı. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:15
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