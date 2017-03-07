Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Aytemiz Alanyaspor hazırlıklara başladı.
Süper Lig'de bu hafta cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'da çalışmalar başladı. Hafta sonu oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular günü dinlenerek geçirdi. Alansyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Başakşehir kadrosunda yer almayan 12 futbolcu katıldı.
Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde toplu koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Turuncu yeşilliler daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaptı. Antrenman maçı sonrası mağlup takım oyuncuları, galip gelenleri bir süre sırtında taşıdı. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 14:15
- Kjaer sıkıntısı
Toplam 3
Yorum
MEHMET KJAER İLE BİRLİKTE TAKIMDA BULUNMASI GEREKEN FUTBOLCU VİTOR HUGO DEMEK İSTEDİM.
- Bunun tersi çok oldu
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Yorum
fb12 nereye geliyorsun ya şu oyunla? fenerbahçe böyle mi oynar. istemiyorum böyle oyun. futboldan anlayanlar konuşsun futbolu
- ''Ceza versek ne olacak''
Toplam 33
Yorum
sabri hemen takimdan atin.baskan da istifa etsin.senol günes zaten gitsin.gel de aykut hocayi arama.aninda kaydirirdi ayagini,alex bile kurtulamad
Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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