Medipol Başakşehir hazırlıkları sürdü
AytemizAlanyaspor, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu yeşilli takım daha sonra dar alanda taktik çalışması yaptı. Ardından iki gruba ayrılan turuncu yeşilli takım orta ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Cenk Ahmet Alkılıç antrenmana katılmadı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise antrenman sonunda Kenneth Omeruo ve Donald Guerrier ile sohbet etti.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:13
- Ballon d’Or benim olmalıydı
Toplam 5
Yorum
karakartal arkadaş senin zamanında brezilyalı ronaldolar figolar zidanelar vardı nereye ballon doru alıyosun tamam iyi topçuydun ama abartma :D
- Usta doğruladı
Toplam 4
Yorum
KEMAL 2.sınıf futbolcular cenneti Trabzon'um oldu. Bu futbolcularla mı şampiyon olacağız?
- Keskin Brezilya’da
Toplam 8
Yorum
ARSENAL Thiago Maia. MÜTHİŞ BİR OFANSİF ÖNLİBERO OĞUZHAN SENE SONU SATILCAKSA KESİNLİKLE O ALINMALI AMA BÜYÜK KLUPLER KAPMASSA TABİ
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