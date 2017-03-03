Medipol Başakşehir hazırlıkları sürdü

Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu yeşilli takım daha sonra dar alanda taktik çalışması yaptı. Ardından iki gruba ayrılan turuncu yeşilli takım orta ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Cenk Ahmet Alkılıç antrenmana katılmadı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise antrenman sonunda Kenneth Omeruo ve Donald Guerrier ile sohbet etti.