 Antalya’da sarı alarm – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Antalya’da sarı alarm

    Antalya’da sarı alarm
    ANTALYASPOR'un Akhisar maçı öncesinde 6 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. Zeki, Sakıp, Eto'o, Deniz Kadah, Chico ve Yekta, Akigolarla oynanacak maçta kart görmeleri halinde 23. haftada Antalya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecekler.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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