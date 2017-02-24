Antalya’da sarı alarm
ANTALYASPOR'un Akhisar maçı öncesinde 6 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. Zeki, Sakıp, Eto'o, Deniz Kadah, Chico ve Yekta, Akigolarla oynanacak maçta kart görmeleri halinde 23. haftada Antalya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecekler.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
Antalya’da sarı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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