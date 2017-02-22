"Şehrin ilgisizliği bizi üzüyor"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarların takıma olan ilgisizliğinden yakındı

"Takım Süper Lig'de ama şehrin haberi yok." diyen Çavuşoğlu; "Bu üzücü, biz de sitem etmekten yorulduk. Ne zaman ilgilenecekler merak ediyorum. Biz de nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Trabzon deplasmanının bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi. Son dört maçını kazanmış bir Trabzonspor'dan alınan bir puanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, maçta kaleci Haydar Yılmaz'ın kurtarışıyla ön plana çıktığını hatırlattı.

Trabzonspor maçında mağlup olmadıkları gibi gol de yemediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "İçeride, dışarıda her maç zordur. Kolay takım ve maç yoktur. Özellikle ikinci yarı maçları daha zor oluyor. Herkes herkesi yenebilecek güçte. Şimdi önümüzde bir Adanaspor maçı var. Onlar da yukarıya çıkmak istiyor, bizim gibi. İyi bir hazırlıkla iyi bir netice almak istiyoruz. Sonucun iyi olması temennisindeyiz." diye konuştu.

"Bu takım Süper Lig'e kolay çıkmadı"

Stadın neden dolmadığına yönelik bir soru üzerine Hasan Çavuşoğlu, şehrin dinamiklerinin takıma sahip çıkmasıyla bu işin üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Gaziantepspor maçında 11 bin Trabzonspor taraftarının cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "İnat yaptılar, yeni Passolig çıkarıp stada geldiler. Bunu Trabzonspor taraftarı yaptı, biz neden yapamıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Alanyalıların 13 bin kişi kapasiteli stadı doldurmak için biraz daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehrin Süper Lig takımına ilgisizliği bizi üzüyor. Tabi stada gelen belirli taraftar var, ama şehir bu kadar değil. Bu durumlarda bizim de performansımız düşüyor. Oysa bu takım Süper Lig'e kolay çıkmadı. Yerin dibindeydi, neredeyse borç batağından aldık, buralara getirdik. Takım Süper Lig'de ama şehrin haberi yok. Bu üzücü, biz de sitem etmekten yorulduk. Ne zaman ilgilenecekler merak ediyorum. Biz de nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz doğrusu."