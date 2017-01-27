İşte Alanyaspor'un yeni teknik patronu
- Ersan Gülüm'den ilk açıklama
Toplam 6
Yorum
Bjk Adam bir sezonda 25 oynadi cinde iki golu var daha neyapsin birde bedava gelmis siz begenmiyorsunuz ozaman verin parayi daha iyisini alsinla
- Yıldırım efsane
Toplam 2
Yorum
mert doğru dumm bir aziz efsane birde sen efsanesin tencere yuvarlanmış çorba yere dökülmüş :))
- Sneijder’i de götürebilirim!
Toplam 6
Yorum
aslan ciddi rakamlar gelirse satılabilirler yaşları geçiyor ve randımanları düşüyor bu sene sorun yok ama sezon başında iyi rakamlar olursa satılı
İşte Alanyaspor'un yeni teknik patronu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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