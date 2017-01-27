 İşte Alanyaspor'un yeni teknik patronu – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    İşte Alanyaspor'un yeni teknik patronu

    İşte Alanyaspor'un yeni teknik patronu

    Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Saffet Susic oldu.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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