 Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'a hazır – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'a hazır

    Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'a hazır

    SPOR Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.

    Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, kulübün alt yapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli takımlarında bulunan N'Sakala ve Gassama katılmazken Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

    Turuncu yeşilli futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çıkış koşularıyla sona erdi. Neşeli geçen antrenman sırasında oyuncuların hırslı oldukları gözlendi. Aytemiz Alanyaspor'un yeni anlaştığı teknik direktör ise çalışmalarına 31 ocak Salı günü başlayacak.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:05
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