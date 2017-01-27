Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'a hazır
SPOR Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, kulübün alt yapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli takımlarında bulunan N'Sakala ve Gassama katılmazken Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.
Turuncu yeşilli futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çıkış koşularıyla sona erdi. Neşeli geçen antrenman sırasında oyuncuların hırslı oldukları gözlendi. Aytemiz Alanyaspor'un yeni anlaştığı teknik direktör ise çalışmalarına 31 ocak Salı günü başlayacak.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:05
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
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Yorum
GS meloya sırf twtter yüzünden iki mac ceza verilmiş emsal varken herşey yapılır boş boş konuşma
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
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Yorum
58 fener başka Ekici baksın bulamıyormu
- Maaşlar ödendi
Toplam 2
Yorum
Sneijder_W. Bizim büyük başkanımız borç para bulup ödemiş maaşları
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