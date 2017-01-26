 Alanyaspor’da yeni rota Aybaba – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    ’da yeni rota Aybaba

    Alanyaspor’da yeni rota Aybaba
    Teknik direktör arayan ve Roberto Carlos, Şota, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek ile görüşen yönetimi son olarak listesine deneyimli çalıştırıcı 'yı ekledi. Aybaba'nın dün Alanya'ya gittiği ve Alanyasporlu yetkililerle olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Öte yandan Güney ekibinin, teknik direktörlük için Aybaba olmazsa Tayfur Havutçu ile de görüşeceği ifade ediliyor.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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