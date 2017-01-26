Alanyaspor’da yeni rota Aybaba
Teknik direktör arayan ve Roberto Carlos, Şota, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek ile görüşen Alanyaspor yönetimi son olarak listesine deneyimli çalıştırıcı Samet Aybaba'yı ekledi. Aybaba'nın dün Alanya'ya gittiği ve Alanyasporlu yetkililerle olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Öte yandan Güney ekibinin, teknik direktörlük için Aybaba olmazsa Tayfur Havutçu ile de görüşeceği ifade ediliyor.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Alanyaspor’da yeni rota Aybaba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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