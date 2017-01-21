Tzavellas Alanyaspor'da

'HIZ KESMİYORUZ'

Transfer çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Giorgios Tzavellas'ın takıma güç katacağına inanıyorum. Bugün devre arasının 4'üncü transferine de imzayı attırdık. Kendisine çok sayıda teklif olmasına rağmen bizi tercih etti. Tzavellas'ın Aytemiz Alanyaspor'da başarılara imza atacağına inanıyorum. Transferde emeği geçen menejer Cenk Yazıcı'ya da ayrıca teşekkür ederim" dedi.



'BAŞARI İÇİN BURADAYIM'

İyi ve hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Giorgios Tzavellas da "Beni çok sıcak karşıladılar. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak için çalışacağım" diye konuştu.



Son 4 sezon Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Giorgios Tzavellas, daha önce Monaco, Frankfurt ve Panionios'da top koşturdu. PAOK formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi ve 19 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan tecrübeli stoper, ülkesi Yunanistan'ın milli formasını da 18 kez terletti.