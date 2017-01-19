 Alanya anlaşamadı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Alanya anlaşamadı

    Alanya anlaşamadı
    Alanya, imza aşamasına gelinen Teknik Direktör 'la anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Görüşmeler imza aşamasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır" denildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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