 Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlanamadı! – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    'la anlaşma sağlanamadı!

    Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlanamadı!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşmasına vardı ancak daha sonra yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca görüşmeler sona erdi.

    Aytemiz Alanyaspor, dün anlaşma sağladığını duyurduğu ile imza aşamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.

    ERTUĞRUL SAĞLAM: "GÖRÜŞMELERİMİZ SON BULDU"

    Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları görüşmelerin, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son bulduğunu söyledi.

    Sağlam, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Aytemiz Alanyaspor yöneticileriyle İstanbul'da görüşme yaptıklarını anımsattı.

    Görüşmenin olumlu sonuçlanmadığını dile getiren Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı Aytemiz Alanyaspor yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün akşam Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurmuştu.

    BAŞKAN KENDİ AÇIKLAMIŞTI

    Dün, Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ın getirildiği açıklanmış, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. 1 dakika önce el sıkıştık. Henüz bitmeden yazan çizenler yanlış bilgi almışlar. Doğrusu benim ağzımdan çıkıncadır" paylaşımı yapmıştı.

    'ERTUĞRUL HOCAMIZLA EL SIKIŞTIK' DENMİŞTİ

    Doğan Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Önceden yazdılar, çizdiler de bitmeden bir şeyi ama benim ağzımdan çıkmayan her şey yalandır. Gelin ata binmiş de ya nasip demişler, son dakika olmamış. Bu işler böyledir. Neticesinde 3 dakika önce 'hayırlı olsun' dedik, el sıkıştık. İnşallah Alanya'ya gelecek. Hayırlaştık Ertuğrul hocamla. Ertuğrul hocamızla el sıkıştık, resmi sözleşme imzalayacağız."

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:15
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