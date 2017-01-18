Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Ertuğrul hocamızla el sıkıştık” dedi.
Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. 1 dakika önce el sıkıştık. Henüz bitmeden yazan çizenler yanlış bilgi almışlar. Doğrusu benim ağzımdan çıkıncadır" paylaşımı yaptı.
'ERTUĞRUL HOCAMIZLA EL SIKIŞTIK'
Doğan Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Önceden yazdılar, çizdiler de bitmeden bir şeyi ama benim ağzımdan çıkmayan her şey yalandır. Gelin ata binmiş de ya nasip demişler, son dakika olmamış. Bu işler böyledir. Neticesinde 3 dakika önce 'hayırlı olsun' dedik, el sıkıştık. İnşallah Alanya'ya gelecek. Hayırlaştık Ertuğrul hocamla. Ertuğrul hocamızla el sıkıştık, resmi sözleşme imzalayacağız."
İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ
Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ile Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik'in İstanbul'da Ertuğrul Sağlam ile görüşerek anlaştığı belirtildi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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