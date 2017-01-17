Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Ertuğrul hocamızla el sıkıştık” dedi.
Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. 1 dakika önce el sıkıştık. Henüz bitmeden yazan çizenler yanlış bilgi almışlar. Doğrusu benim ağzımdan çıkıncadır" paylaşımı yaptı.
'ERTUĞRUL HOCAMIZLA EL SIKIŞTIK'
Doğan Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Önceden yazdılar, çizdiler de bitmeden bir şeyi ama benim ağzımdan çıkmayan her şey yalandır. Gelin ata binmiş de ya nasip demişler, son dakika olmamış. Bu işler böyledir. Neticesinde 3 dakika önce 'hayırlı olsun' dedik, el sıkıştık. İnşallah Alanya'ya gelecek. Hayırlaştık Ertuğrul hocamla. Ertuğrul hocamızla el sıkıştık, resmi sözleşme imzalayacağız."
İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ
Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ile Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik'in İstanbul'da Ertuğrul Sağlam ile görüşerek anlaştığı belirtildi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:39
- Çin'e değil Japonya'ya gitti!
Toplam 12
Yorum
gsli :)) bu nasil bir yorum ya
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 80
Yorum
BJK 1903 KUSURA BAKMASIN FB´liler AMA AZIZ YILDIRIMIN KAVGACI BIR USNUBU VAR BUDA BIR GERCEK HEP BEN HAKLIYIM HEP BEN DOGRUYUM GECECEK ARTIK BUNLARI.
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Toplam 17
Yorum
UA01 Bangır bangır bağırıyorum Selçuğu satın Ekiciyi alın ya da Chedjou ile takas edin bitirin şu işi !
Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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