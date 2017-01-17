Alanyaspor Cenk Ahmet'i kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'den defans oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer etmek istedikleri oyuncuların başında gelen Cenk Ahmet'i renklerine bağladıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç ile yaptıkları ilk görüşmede Aytemiz Alanyaspor'a geleceğine dair söz aldıklarını belirterek, "Sözünde durarak, bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da transfere destek verdi. Sağ bek mevkinde transfere ihtiyacımız vardı. Biraz gecikmeli de olsa Cenk Ahmet aramıza katıldı. Gücümüze güç katacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.
Cenk Ahmet Alkılıç ise iyi bir camiaya geldiğini ve çok sıcak karşılandığını kaydetti.
Beklentileri karşılamak istediğini dile getiren Cenk Ahmet Alkılıç, "Artık Alanyaspor formasını terleteceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, daha önce Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve son olarak Medipol Başakşehir takımlarında forma giymişti.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:04
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 47
Yorum
GS bu aziz yıldırımda inşallah daha 10larca sene başkan olarak kalır :))
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 47
Yorum
hakan aziz yıldırımı sevmeye bilirsiniz başkanlar gelip gecicidir şanlı fenerbahce kulubü kalıcı olacaktır bizleri ilgilendiren hakem hataları
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 47
Yorum
GS fener ne oynadıda hakeme suç bulunuyo önce takımına bak böyle hakeme tffye yüklenmeyle olmuyo bu işler aziz bey öğrendi millet seni
Alanyaspor Cenk Ahmet'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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