 Alanyaspor Cenk Ahmet'i kiraladı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Alanyaspor Cenk Ahmet'i kiraladı

    Alanyaspor Cenk Ahmet'i kiraladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , 'den defans oyuncusu 'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

    Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer etmek istedikleri oyuncuların başında gelen Cenk Ahmet'i renklerine bağladıklarını söyledi.

    Çavuşoğlu, ile yaptıkları ilk görüşmede 'a geleceğine dair söz aldıklarını belirterek, "Sözünde durarak, bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da transfere destek verdi. Sağ bek mevkinde transfere ihtiyacımız vardı. Biraz gecikmeli de olsa Cenk Ahmet aramıza katıldı. Gücümüze güç katacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

    Cenk Ahmet Alkılıç ise iyi bir camiaya geldiğini ve çok sıcak karşılandığını kaydetti.

    Beklentileri karşılamak istediğini dile getiren Cenk Ahmet Alkılıç, "Artık Alanyaspor formasını terleteceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    30 yaşındaki deneyimli futbolcu, daha önce Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve son olarak takımlarında forma giymişti.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor Cenk Ahmet'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.