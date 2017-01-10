Alanyaspor, Plet'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Hollandalı forvet Glynor Plet'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-yeşillilerin 29 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
İsrail'in Maccabi Haifa takımında oynayan Plet ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Plet ilk önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından kendisini 2,5 yıllığına kulübümüze bağlayan imzayı attı." ifadelerine yer verildi.
Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem, Eagles ve Maccabi Haifa takımlarında forma giyen Plet'in, bu sezon ilk yarıda Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydettiği bildirildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:57
- Gomez: Az attım
Toplam 2
Yorum
karakartal bu adam her derbide en az 1 tane atıyordu kritik anlarda maçı çevirebiliyordu. takım mağlupken bile içimiz rahattı çünkü "nasıl olsa gomez var atar şimdi 1-2 tane çeviririz" diyebiliyorduk ve gerçekten çeviriyordu. adı sanı duyulmamış forvetleri alıp o kadar para verip riske girmektense bu adamı sezon sonu geri getirmeleri lazım.
- Galatasaray’ı sıkıntı bastı
Toplam 35
Yorum
GS'li aklım almıyor aklım! çok laf sayasım var da yetmez kim napabilcek burdan. yazık bizim taraftarımıza. alırsanız bu adamı derhal o güzelim gs baskanlığını ve yöneticiliğini oyuncu izleme komitesini bastan sona hepiniz bırakın hepiniz!
- İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i
Toplam 21
Yorum
accipiter bjk Andreas Cornelius ismi bu futbolcudan çok daha uygun ve kaliteli !
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