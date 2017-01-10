 Alanyaspor, Plet'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Alanyaspor, Plet'i kadrosuna kattı

    Alanyaspor, Plet'i kadrosuna kattı

    ekibi , Hollandalı forvet 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-yeşillilerin 29 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    İsrail'in Maccabi Haifa takımında oynayan Plet ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Plet ilk önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından kendisini 2,5 yıllığına kulübümüze bağlayan imzayı attı." ifadelerine yer verildi.

    Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem, Eagles ve Maccabi Haifa takımlarında forma giyen Plet'in, bu sezon ilk yarıda Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydettiği bildirildi.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:57
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