 Alanyaspor savaşa hazır – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Alanyaspor savaşa hazır

    Alanyaspor savaşa hazır

    Aytemiz Alanyaspor’un, Portekizli futbolcusu Daniel ’tan taraftara mesaj

    Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında Portekiz'in Benfica takımından bir yıllığına kiraladığı Candeias, sezonun ilk bölümünde forma giydiği 15 maçta ikişer gol ve asistle takımına katkı sağladı. Yaptıkları 16 maçta 18 puan topladıklarını ve 14. sırada bulunduklarını anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti: "İlk devrede hedef tutmadı ama ikinci yarıda savaşmak zorundayız.

    Taraftarımıza bunun sözünü veriyoruz." Alanya olarak yeni bir takım olduklarına dikkat çeken Candeias, "Yeni kurulmuş bir takım olarak bocalamak normal. İkinci yarıda yükseleceğiz" dedi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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