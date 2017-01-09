Alanyaspor savaşa hazır
Aytemiz Alanyaspor’un, Portekizli futbolcusu Daniel Candeias’tan taraftara mesaj
Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında Portekiz'in Benfica takımından bir yıllığına kiraladığı Candeias, sezonun ilk bölümünde forma giydiği 15 maçta ikişer gol ve asistle takımına katkı sağladı. Yaptıkları 16 maçta 18 puan topladıklarını ve 14. sırada bulunduklarını anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti: "İlk devrede hedef tutmadı ama ikinci yarıda savaşmak zorundayız.
Taraftarımıza bunun sözünü veriyoruz." Alanya olarak yeni bir takım olduklarına dikkat çeken Candeias, "Yeni kurulmuş bir takım olarak bocalamak normal. İkinci yarıda yükseleceğiz" dedi.
Taraftarımıza bunun sözünü veriyoruz." Alanya olarak yeni bir takım olduklarına dikkat çeken Candeias, "Yeni kurulmuş bir takım olarak bocalamak normal. İkinci yarıda yükseleceğiz" dedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Alanyaspor savaşa hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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