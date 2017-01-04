Aytemiz Alanyaspor’dan transfer
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden Michel Landel'i kadrosuna dahil etti.
"Alanyaspor'un hedeflerinde yer almak istedim"
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Michel Landel, Aytemiz Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söylerken, "Alanyaspor yönetimi bana cazip bir teklifte bulundu ve ben de kabul ettim. Alanyaspor'un önemli projeleri var. Hepsini anlattılar. Gerçekten de uzun vadede güzel ve anlamlı projeler. Ben de bu takımın içinde olmam gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
Landel'in camiaya hayırlı olmasını dileyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, "Devre arasının ilk transferini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde birkaç transferimiz daha olacak. Camiamıza ve Alanya'ya hayırlı olsun" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
- Savunma yapacak
Toplam 6
Yorum
fb0638 bildiğin şehir kayseri spor gel bu kulube ,yıldız sın kimse inkar edemez zaten .renk sorunu da yasamazsın yasin ...sezon sonu yıne taliplerin buyuk kulupler
- İmzalar yarın
Toplam 10
Yorum
ali kesinlikle usta ve ersun gitmeli lucescu yalanını söyleyip hamiyi getiren kafa bu takıma başkan olmamalı ersun desen iyi biri olsa aziz kovmazdı o büyük takım hocası olamaz abdullah avcıyı getirsen alt yapıya daha çok önem veren hocaydı daha başarılı olurduk
- Aaron Hunt operasyonu
Toplam 5
Yorum
bjk advers Bu futbolcunun ismi bundan önceki transfer sezonlarında da gündeme gelmişti ve öyle düşünüyorum ki Beşiktaş o bölgeye transfer yapmadığı sürece bundan sonraki transfer sezonlarında da sık sık gündeme getirilecektir . Sanırım bu ismi servis edenler başka isim ya bilmiyorlar yada Beşiktaş taraftarlarını saf zannediyorlar !
Aytemiz Alanyaspor’dan transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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