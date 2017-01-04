Aytemiz Alanyaspor’dan transfer

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden Michel Landel'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına daha da güçlenerek girmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, devre arası ilk transferini yaptı. Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Michel Landel'i kadrosuna katan Antalya ekibi, Gineli oyuncuya imzayı attırdı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzalayan Landel, turuncu-yeşilli takımla 2,5 yıllığına anlaştı. Orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen Gineli oyuncu, bu sezon Gençlerbirliği forması ile 12 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Landel, bu sezon Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de 1 maçta Gine forması giydi.



"Alanyaspor'un hedeflerinde yer almak istedim"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Michel Landel, Aytemiz Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söylerken, "Alanyaspor yönetimi bana cazip bir teklifte bulundu ve ben de kabul ettim. Alanyaspor'un önemli projeleri var. Hepsini anlattılar. Gerçekten de uzun vadede güzel ve anlamlı projeler. Ben de bu takımın içinde olmam gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.



Landel'in camiaya hayırlı olmasını dileyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, "Devre arasının ilk transferini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde birkaç transferimiz daha olacak. Camiamıza ve Alanya'ya hayırlı olsun" diye konuştu.