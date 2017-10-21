"Takım savunmasını çok iyi yapamadık”

Süper Lig'in 9. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Başkent ekibi Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, ilk yarısını 2 farklı geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle maça ortak olarak, sahasında bir puan aldı.

Akhisarspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında kazandığı 2 penaltı vuruşunu da gole çevirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Değişik bir akşam oldu. Maçın başından sonuna kadar baktığımızda, özellikle ilk yarı bizim için çok kötüydü. Rakibin nasıl oynayacağını çok iyi biliyorduk. Yaptığımız analizleri bire bir yaşadık. Topun arkasına geçip bekleyeceklerini, tek oyunun da önündeki santraforuna atacakları uzun top olacağını ve burada tabii ki kenarlarda Ahmet İlhan ile Serdar Özkan'ı kullanacaklarını biliyorduk. Maçın başında konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorduk ama baktığımızda maçın içinde hazır olmadığımızı gördük. Son 2 haftada iki büyük takımı yenmiş bir takım olarak, bu maçı daha ciddiye almamız gerekiyordu. Bunu yapmadığınız zaman böyle zorluk yaşıyorsunuz.

Bizim gibi takımlar agresif olmadığı zaman, topu rakipten almadığı zaman, mücadeleye girmediği zaman bu zorluğu yaşıyoruz. Takım savunması çok önemli. Biz takım savunmasını maçın genelinde çok iyi yapamadık. O yüzden kalemizde fazla gol gördük. Bunları çıkartmak için daha fazla çaba sarf ettik. Maçın son bölümünde 3-3'ü yakaladıktan sonra maçı kazanmak için hamleler yaptık ama sahada 11'miz, rakibin 10 kişisine göre daha yaratıcı olabilirdi. Zaman zaman acele ettik. Sorumluluk almadık. Böyle olunca da çok fazla pozisyon üretemedik. İlk yarıyı 3-1 geride girmiş bir takım olarak, ikinci yarıyı kazanılmış bir puan olarak bakmak gerekiyor. Oyuncularımın iyi niyetlerinden şüphem yok. Bugün de zaman zaman iyi şeyler yaptılar ama eski maçlara göre biraz daha gerisindeydiler. Oyuncuları maçlara hazırlama sorumluluğunda olan biziz. Biz demek ki oyuncularımızı bu maça çok iyi hazırlayamamışız. Bunu kendimize buradan pay olarak çıkarmamız gerekiyor. Bundan sonraki haftalar aynı şekilde devam edeceğiz. Kupa maçımız ve sonrasında Başakşehir maçımız var. İnşallah yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Olcan'ın takıma ne zaman dönebileceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Buruk, "Olcan'ın ağrıları var. Ağrılarının geçmesini bekliyoruz. Zaman zaman oynamayı denedi ama olmadı. Onu birkaç gün dinlendireceğiz. Önümüzdeki haftaya inşallah yetiştirmeye çalışırız. Olcan, önemli bir oyuncu. Soner'in maçtan önce bileğine bir top gelmişti, kasığında da ufak bir sakatlığı vardı. İlk yarıda Soner'i de yüzde yüz kullanamadık. Bizim için çok önemli oyuncular" diye konuştu.Bir gazetecinin, uzun top oynamayı neden düşünmedikleri yönündeki sorusunu da cevaplayan Buruk, "Santrafor anlamında uzun top oynayacak bir oyuncumuz yok. Yüksek toplarda çok etkili bir takım değiliz. O yüzden uzun topu oynayamıyoruz" ifadelerini kullandı.