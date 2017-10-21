 ‘Galibiyetler şımartmasın’ – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘Galibiyetler şımartmasın’

    ‘Galibiyetler şımartmasın’
    F.BAHÇE ve Trabzon zaferleriyle büyük sükse yapan Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, bugün karşılaşacakları Beşiktaş'ı yenerek moralli gelen G.Birliği karşısında rehavet uyarısı yaptı. Buruk, "Beşiktaş galibiyetiyle toparlanma sürecine girdiler. Kritik konumdalar. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. F.Bahçe ve Trabzon galibiyetleri bizi şımartmamalı, bu maçlar geride kaldı. G.Birliği'ni de yenip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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