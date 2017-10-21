Akhisar Belediye Stadyumu'nda hibrit çim ekimi başladı

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yapımı devam eden ve sezonun ikinci yarısında maçlarını oynamayı planladığı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda çalışmalar başladı.

Mart ayında ikmal inşaatına başlanan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda normal çim ekiminin ardından şimdi de hibrit çim ekim işlemlerine başlandı. Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçı olan Antalyaspor maçına yetiştirilmesi planlanan stadyumun yüzde 90 oranında tamamlandığı öngörülüyor. 12 bin kişilik kapasiteye sahip Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleri ile yapılan stadyumun kullanım alanları ve tribünler betonarme sistem olarak tasarlanmış; tribün çatı örtüsü çelik konstrüksiyon ve membranla kompoze edildi. Çelik konstrüksiyon strüktürü ve formu, Akhisar'ın simgesi sayılan zeytin ağacının yaprak formundan hareketle yaprak biçimli çelik modüllerin yan yana gelmesiyle şekillendi. 550 araçlık otoparka sahip stadyum tamamen UEFA kriterleri ölçüsünde inşa edildi.