Akhisar Belediye Stadyumu'nda hibrit çim ekimi başladı
Teleset Mobilya Akhisarspor'un yapımı devam eden ve sezonun ikinci yarısında maçlarını oynamayı planladığı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda çalışmalar başladı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:57
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 2
Yorum
milli kaçak kullanıla kullanıla eskidin hala konuşuyorsun milli kaçak
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 5
Yorum
Cetin Benzerlik tanrı vergisi ,şeklen ikisinde insan.Ancak biri uluslararasi tescilli insan, digeri insana benzesin diye yaratılmış bir canlı.
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''G.Saray maçının kazanılması lazım''
Toplam 2
Yorum
bunlar geçmişten ders de almıyorlar hatalara devam bu GS kompleksi kokan bireyler yine meydana çıktılar. bu kompleksli adamlar iyi oynayan kazansın diyeceklerine yine şartlara girdiler.
Akhisar Belediye Stadyumu'nda hibrit çim ekimi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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