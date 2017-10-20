 Rehavete kapılmadan – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Rehavete kapılmadan

    Rehavete kapılmadan
    F.BAHÇE ve Trabzon galibiyetleriyle büyük sükse yapan Akhisar, Beşiktaş'ı deviren G.Birliği karşısında serisini sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Rakibimiz moralli gelecek. Rehavete kapılmadan kazandığımız özgüvenle sahaya çıkacağız" dedi. Öte yandan ilçedeki özel bir okulun öğrencileri 44 yaşına giren Buruk'a tesislerde sürpriz doğum günü düzenledi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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