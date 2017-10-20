Akhisarspor, iç sahada 5'te 5 peşinde

Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 mağlup etmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde oynadığı 4 maçı da kayıpsız geçti. Manisa'da ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 2-1'lik skorlarla geçen yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'yi de 1-0 yendi.

İç sahada Galatasaray'la yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan biri olan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın saat 16.30'da hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabakada Gençlerbirliği'ni Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edecek.

İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın oynayamayacağı bildirildi.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da üçer sarı kartı bulunan Ömer Bayram ile Abdoulwahid Sissoko ceza sınırında bulunuyor.

Gençlerbirliği ile 11. randevu

Gençlerbirliği ile daha önce Süper Lig'de 10 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde 10 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Rakibine karşı deplasmanda galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekibin, iç sahada ise mağlubiyeti yok. Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ile evinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.