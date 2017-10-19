Okan Buruk'a doğum günü sürprizi
Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Okan Buruk'a doğum günü sürprizi yapıldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 33
Yorum
MUSTAFA UZUN SELÇUK KAPYAN OYNASIN.TOLGA SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
karakartal siz hiç biriniz Beşiktaş ile kıyaslanamazsınız zaten
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
NLF Sizinki önemli derbiyse o zaman Vardar-Ostersund maçı ne derbisi olur acaba ikiside avrupanın DEV kulüpleri monaco porto ne ki
Okan Buruk'a doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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