Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Okan Buruk'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdürüyor. Tesislerde hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret eden özel bir eğitim kurumu yöneticileri ve öğrencileri 44 yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'a doğum günü sürprizi yaptı. Kurum Müdürü Musa Said Taş, Müdür Yardımcısı Murat Yardımcı ve öğretmenlerden Olcay Yıldıztaş ve Mesut Uzunay ile öğrenciler Buruk için getirdikleri pastayı birlikte kesti. Öğrenciler büyük ilgi gösterdiği Buruk'la fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Sürpriz doğum günün sonrasında antrenmanlara devam edildi.