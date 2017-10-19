 Akhisarspor seri peşinde – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    seri peşinde

    Akhisarspor seri peşinde

    Süper Lig'in 9. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan 'da hedef kendi evindeki galibiyet serini sürdürmek.

    Kendi evinde oynadığı 4 lig maçından da galibiyetle ayrılan T.M. Süper Lig'in 9. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı sabah idmanı ile sürdürdü.

    21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken, misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP 20 TL'den satılıyor.

    Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Okan Buruk'un Gençlerbirliği karşısına muhtemelen Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho, Paulo Henrique, Daniel Larsson on biri ile çıkması bekleniyor.

    Gençlerbirliği'nin geçen hafta güçlü ekibi Beşiktaş'ı yenmesi ile Akhisar'a moralli geleceğini işaret eden Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan tüm maçları unutmalarını istediği futbolculara iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istediğini iletti.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:05
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