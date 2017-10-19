Akhisarspor seri peşinde
Süper Lig'in 9. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Akhisarspor'da hedef kendi evindeki galibiyet serini sürdürmek.
21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken, misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP 20 TL'den satılıyor.
Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Okan Buruk'un Gençlerbirliği karşısına muhtemelen Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho, Paulo Henrique, Daniel Larsson on biri ile çıkması bekleniyor.
Gençlerbirliği'nin geçen hafta güçlü ekibi Beşiktaş'ı yenmesi ile Akhisar'a moralli geleceğini işaret eden Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan tüm maçları unutmalarını istediği futbolculara iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istediğini iletti.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:05
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Lucescu yine isyan etti!
Toplam 10
Yorum
ali YABANCI SERBEST OLMASA BJK GRUPTA SIFIR CEKERDİ...
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Lucescu yine isyan etti!
Toplam 10
Yorum
washak "Türkler de artık Avrupa kulüplerinde fazla şans bulamıyor." biri şuna tarıhdekı en fazla Turk oyuncunun avrupada oynadığını söyleseymiş.
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Galatasaray'ın 7 genç futbolcusuna şok haber
Toplam 1
Yorum
Aslan DOGRU BIR ISLEM BU GENCLER HINDISTANDA COK HAVALANIP HERMAC 3 YEMEMISLERMIYDI OLMADAN OLMUS HAVALARI BURAYA KADARMIS
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