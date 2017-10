Akhisarspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

LARSSON

Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Olcan Adın, Mustafa Yumlu ve Serginho katılmadı. Düz koşu ile başlayıp ısınma hareketleriyle devam eden idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisarspor'un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Larsson , deplasmanda alınan farklı galibiyetin önemli olduğunu, Akhisar'daki başarının sırrının ise sadece bir sonraki maça odaklanmaktan başka hiçbir şey düşünmemek olarak açıkladı.Elde ettikleri başarıların daha iyisini yapmak için çaba sarf edeceklerini kaydeden Daniel Larsson, "İlk 8 haftada sonuçlara baktığımız zaman çok iyi bir başlangıç yaptık ve bunun için de açıkçası çok mutluyuz. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey daha da fazla çalışmak ve her hafta daha iyi bir takım olduğumuzu herkese ispatlamak olacaktır" dedi.Tarihi bir skor ile elde ettikleri Trabzonspor müsabakasını da değerlendiren Larsson, "Deplasmanda alınan 6-1'lik skor bence tüm takımlar için çok önemli bir galibiyet ve güzel bir skordu" ifadelerini kullandı.Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk 8 haftasındaki başarısı hakkında ise başarılı forvet, "Burada ana neden bence takımdaki organizasyon çok iyi. Yani biz burada sadece kendi işimize odaklanıyoruz, bunu sadece saha ile yapıyoruz ve diğer işlerle uğraşamıyoruz. Bence takımdaki başarının en büyük nedeni bu. Arkadaşlığın çok güzel olması da en önemli nedenlerden biri" açıklamasını yaptı.Ligdeki ilk 3 deplasmanda yapamadıklarını Trabzonspor deplasmanında sahaya yansıttıklarını ifade eden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sezon başından buyana deplasmanda 3 maç oynamıştık ve dördüncü maça çıkıyorduk. Ondan önce de deplasmanda kazanamadığımız ama pozisyona girerek kazanmaya yakın olduğumuz 3 tane maç oynamıştık. Sadece topu içeriye atamıyorduk. Bu sefer top içeri girdi, hem de fazlasıyla. Özellikle ilk 3 gol hem rakibin hataları hem de bizim oradaki pozisyon bulma isteğimiz maçın ilk yarısını 3-0'a getirdi. İkinci yarı da aynı konsantrasyon ve aynı isteği sürdürdük. Tabii ki rakibimizin maçı geriye döndürme çabası ve ofansif hamleleri de bizim özellikle iyi savunma yapıp çıkışlarımızda sonuca gitmemize yol açtı. Daha önce girdiğimiz pozisyonları gole çeviremiyorduk. Bu defa isteklerimiz birebir uyum sağladı. Trabzonspor gibi takımı deplasmanda böyle bir sonuçla yenmek çok önemliydi. Fenerbahçe maçının üzerine böyle bir galibiyet almak, 2 tane büyük takımı yenmek bizim için çok değerli. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Hem oyunsal hem de taktiksel ve fiziksel anlamda kendilerini çok zorluyorlar. Burada antrenmandaki çalışmalarımızı sahaya yansıtıyorlar, bu da bir teknik adam olarak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.Ligde hiç alt grup riski yaşamadan mücadele etmek istediklerine vurgu yapan Buruk, şu anda üstteki gruba tutunduklarını ve bunu sürdürmek istediklerini ve her maçın ardından yapılan idmanda yeni bir maç başladığını kaydetti. Geçmişteki maçları bir kenara bıraktıklarını ifade eden Okan Buruk, "Geçmişteki maçlar geride kaldı. Bugün Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladık. Şu an Gençlerbirliği karşılaşmasına odaklandık. Maçı yaşamak ve tekrar hazırlanmak bizim için önem kazanıyor. O yüzden hafta hafta gideceğiz yine, tabii ki burada kaç puan toplarız, hangi sıralamada yer alırız gibi şeylerin düşünce anlamında bizim için çok önemi yok. Biz maç maç elimizden geleni yapacağız ve her maça kazanmak için çıkacağız" dedi.Teleset Mobilya Akhisarspor'un ligin ikinci yarısındaki mücadelelerini oynamayı planladığı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nu yakından incelediğini kaydeden başarılı teknik adam, "Geçen hafta içerisinde stadyumu inceleme imkanım oldu. Kendi takımımızı düşündüğümüzde seyirci kapasitesi olarak çok uygun olduğunu düşünüyorum. Sahanın her yerinden çok rahat ve çok güzel izlenebilecek, yani kale arkaları da görüş açıları çok muhteşem. Çok kompakt ve bize yakışacak. Zemini de çok güzel olacak. Ben tabii ki taraftarlarımızı bir an önce kombinelerini alıp, stadyumda bu başarılı takımı izleme şanslarını yakalamalarını ve geç kalmamalarını isterim" şeklinde konuştu.