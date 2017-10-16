Henrique’ye alkış

Bordo-mavililerin kendi evinde Akhisar'a 6-1 yenildiği mücadelede Paulo Henrique eski takımına karşı forma giydi. 2013-14 sezonunda Trabzonspor için oynayan Brezilyalı forvet, statta alkışlarla karşılandı. Karşılaşmada 2 gol de atan Henrique meşin yuvarlağı filelere yolladıktan sonra sevinmedi. Trabzonspor taraftarı da tecrübeli forvetin bu tavrına alkışlarla karşılık verdi.

JENERİKLİK GOL ATTI

Paulo Henrique 53. dakikada penaltından eski takımının ağlarını sarsarken, 64'te uzun süre unutulmayacak bir gol daha attı. 28 yaşındaki oyuncu, Onur Ayık'ın pasında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Meşin yuvarlağın dibine harika giren Henrique kaleci Onur Kıvrak'ı avladı. Henrique ilk golündeki gibi bu sefer de herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Tecrübeli oyuncu "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Trabzonspor için üzüldüm" diye konuştu.