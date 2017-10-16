Devlerin belalısı

Okan Buruk'un çalıştırdığı Teleset Mobilya Akhisar iki hafta art arda Süper Lig'in devlerini mağlup etmeyi başardı. Milli ara öncesinde evinde Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Ege ekibi dün de deplasmanda Trabzonspor'u tarihi farkla, 6-1 devirmeyi başardı.

Eskiler affetmedi

Akhisar'ın kadrosunda geçmişte Trabzonspor'da oynayan tam 6 futbolcu vardı. Mustafa Yumlu, Soner Aydoğdu, Paulo Henrique ve Caner Osmanpaşa 11'de başladı. Kadir Keleş sonradan girerken kaleci Fatih Öztürk ise süre almadı. Oynayanlardan Henrique 2 gol attı. Soner 2 asist yaptı. Kadir Keleş de 1 kez fileleri havalandırdı.

Buruk farkı

Akhisar'ın çalıştırıcısı Okan Buruk takımı devraldığından beri 17 maça çıktı. Ege temsilcisi bu karşılaşmaların 12'sinden galibiyetle ayrılarak büyük başarı elde etti. Buruk, 4 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.

'Yarısı Trabzon'da oynadı'

Akhisar'ın hocası Okan Buruk, Trabzonspor'u geçmişte bordomavililerde forma giyen oyuncularla yendiklerini söyledi. Genç hoca "Bizim için tarihi bir maç oldu. Belli bir dakikadan sonra daha fazla gol de bulabilirdik. Trabzonspor'a karşı deplasmanda böyle bir galibiyet almak gurur verici. Rakibi iyi tanıyorduk. Oyuncularımın yarısı geçmişte Trabzonspor'da oynadı.

Hücum hattımız iyiydi. Bundan önce kaçırdıklarını attılar. Trabzonsporlu kardeşlerime geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Okan Buruk sözlerini şöyle tamamladı: Bizim rakibimiz ne Beşiktaş ne Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezon 7. olmuştuk. Bu sezon Süper Lig'i ilk 6 içinde tamamlamak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz üst sıralara tutunmak. Aşağı sıralara bakmıyoruz.